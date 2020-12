Basisschool en kinderopvang niet eerder open

„Ik had het graag anders gezien”, reageert minister Arie Slob (Basisonderwijs). „Maar eerder openen gaat niet. De zorg wordt nog te zwaar belast door het coronavirus.” Ook de hoge besmettingscijfers spelen een rol in het besluit.

Na de kerstvakantie is er wel digitaal onderwijs. Scholen en kinderopvangcentra zijn wel open voor noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook kwetsbare kinderen zijn welkom.

Britse variant

Of de scholen 18 januari weer heropenen gaat het kabinet rond 12 januari besluiten. Tegen die tijd verwacht het kabinet meer te weten over de Britse variant van het virus. Er zijn grote zorgen na een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek.

„Dit type verspreidt zich ook onder basisschoolleerlingen, dat zie je normaal niet en dat is op zichzelf iets om je zorgen over te maken”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag.

OMT-advies

Komende week komt het OMT met een advies over het testen van kinderen tot 12 jaar. Daar gelden nu nog afwijkende regels voor. Het kabinet kijkt nog of er aanvullende maatregelen in het onderwijs nodig zijn, laat het ministerie van Onderwijs weten.