Aanhouding voor ’verdachte dood’ van 79-jarige vrouw in Amsterdam-Zuid

De recherche onderzoekt momenteel of de aangehouden vrouw, die nog vast zit, iets te maken heeft met de dood van de 79-jarige. Over hun relatie doet de politie nog geen mededelingen. Mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden bij de politie.

Bij de meldkamer kwam zondagochtend rond 09.00 uur een melding binnen over een reanimatie in de betreffende woning. Eenmaal ter plekke troffen agenten het lichaam van de bewoonster aan onder verdachte omstandigheden. Daarop is uitgebreid sporen- en buurtonderzoek gedaan.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn (+31613650952).