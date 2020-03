Primeur bij koning thuis

De beëdiging van minister Stef Blok in de balkonzaal van paleis Noordeinde. Zijn voorgangers uit het kabinet Rutte III werden er ontvangen in de balzaal. Ⓒ FOTO ANP

De beëdiging van een nieuwe minister is sinds de oprichting van het Koninkrijk een zaak van het staatshoofd. Terwijl koning Willem I ministers nog naar eigen inzicht kon aanstellen en ontslaan, bepaalt tegenwoordig de Grondwet dat een nieuwe minister ten overstaan van de koning alleen hoeft te verklaren zijn of haar best te doen. Zoals vandaag voormalig staatssecretaris Martin van Rijn doet in paleis Huis ten Bosch in Den Haag.