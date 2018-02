Amerikaanse media: Vanessa Trump naar ziekenhuis na openen verdachte brief

De schoondochter van Donald Trump is, samen met nog twee anderen, uit voorzorg naar het ziekenhuis in Manhattan gestuurd. Dat meldt de brandweer in New York. Voor zover bekend is er niemand gewond.

Volgens NBC was de brief gericht aan Trump jr., de oudste zoon van de Amerikaanse president en zijn ex-vrouw Ivana. De envelop bevatte een wit poeder. Dat heeft NBC News te horen gekregen van veiligheidsfunctionarissen.

De inhoud van de brief is naar een laboratorium gebracht voor onderzoek. De politie denkt niet dat het om een gevaarlijke stof gaat.

Poederbrieven voor Trumps

Het is niet de eerste keer dat een telg van de familie Trump een poederbrief ontvangt. In maart 2016 werd er een dubieuze enveloppe bezorgd bij de woning van Eric Trump in Manhattan. Destijds ging het om een ’korrelige substantie’.

Zelf ontving Donald Trump in 2016 een brief met daarin een verdacht wit goedje. De assisente die de brief opende, werd met vijf anderen in quarantaine geplaatst.