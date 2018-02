Vanessa Trump naar ziekenhuis na openen verdachte brief

Hoewel de politie er al snel van uitging dat er geen reden was voor ongerustheid, werd de inhoud van de brief toch naar een laboratorium gebracht voor onderzoek. De Amerikaanse autoriteiten zijn extra voorzichtig als er sprake is van brieven met wit poeder. In 2001 kwam er bij verschillende mediabedrijven en enkele Democratische parlementariërs post binnen die antrax bleek te bevatten. De miltvuursporen kostten vijf mensen het leven.

Behalve Vanessa Trump, die zich wat misselijk voelde, waren nog twee andere personen in haar appartement, onder wie haar moeder. Ook zij gingen mee voor medisch onderzoek, ook al hadden ze volgens de politie geen klachten. De dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de familie van de president, helpt bij het onderzoek naar de afzender en het motief.

Poederbrieven voor Trumps

Het is niet de eerste keer dat een telg van de familie Trump een poederbrief ontvangt. In maart 2016 werd er een dubieuze enveloppe bezorgd bij de woning van Eric Trump in Manhattan. Destijds ging het om een ’korrelige substantie’. Ook dat was loos alarm.

Zelf ontving Donald Trump in 2016 een brief met daarin een verdacht wit goedje. De assisente die de brief opende, werd met vijf anderen in quarantaine geplaatst.