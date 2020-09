Jos B. in video-verklaring: Nicky was overleden toen ik hem vond

Onze verslaggever Saskia Belleman was bij de zitting. Lees hieronder haar tweets terug.

Een verklaring afleggen durfde hij niet in het openbaar te doen, zei Jos B. ,,Ik ben niet zo’n prater. Ik ben introvert. Praat niet zo gauw over mezelf”, zei hij met neergeslagen ogen voor de videocamera en met een gezichtsuitdrukking alsof hij uit alle macht probeerde niet in tranen uit te barsten.

Hij stond op die warme dag in augustus 1998 te plassen bij een boom toen opeens zijn aandacht werd getrokken door ‘iets’. Wat dat was weet hij niet meer.

Ademhaling

,,Nieuwsgierig als ik ben ging ik er naartoe. Ik zag iets liggen. Ik klom zo snel als ik kon over het hek. Het was een kind. Ik heb gezocht naar ademhaling, gecheckt of er een hartslag was. Ik heb hem aangeraakt aan de kleding. Hij was overleden. Ik weet niet hoe lang ik op die plek heb gezeten. Ik wist niet wat ik moest doen. Op een bepaald moment trof me het gevoel dat ik werd bekeken. Ik ben zo snel mogelijk weggegaan.”

Hij alarmeerde de politie niet. ,,Wie zou mij geloven? Ik had een verleden. Dat maalde door mijn hoofd.” Hij doelde daarmee op de graai die hij jaren eerder deed in de onderbroeken van 2 jongens. Een voorval waarvoor hij nooit werd vervolgd.

Hei afgezet

Uren later, nadat hij hoorde dat de hei was afgezet en dat er werd gezocht naar een vermist kind, besloot hij toch zijn vondst te melden, vertelde Jos B. ,,Toen bleek dat hij al was gevonden. De noodzaak was er niet meer.”

Nu is het moment aangebroken om zijn verhaal toch te doen, vond Jos B. ,,Ik heb fouten gemaakt in het verleden. Foute beslissingen. Ik kan het niet meer veranderen, zo is het gelopen. Ik heb lang gebruik gemaakt van het zwijgrecht en heb jaren rondgelopen met dit geheim. Ik vond dat de ouders er recht op hebben om het te weten. Recht hebben op dit stukje verhaal.”

Vragen

Als Jos B. al dacht dat het filmpje genoeg was, dan kwam hij bedrogen uit. Zowel de rechtbank als de officieren van justitie vuurden vragen op hem af, waarop de antwoorden traag kwamen. Na iedere vraag vielen lange stiltes. Hij weet niet meer wat hij zich zelf kan herinneren na 20 jaar, en wat hij invult, zei Jos B.

Hij weet nog wel dat Nicky half op zijn buik lag, gekleed in een rode pyjamabroek en met ontbloot bovenlijf. Hij draaide het kind om, luisterde met zijn oor bij de mond van Nicky of er sprake was van ademhaling en luisterde op zijn borst of hij een hartslag kon vinden. Niets. Daarna heeft hij ,,waarschijnlijk” de kleding van Nicky ,,gefatsoeneerd. Beetje rechtgetrokken. Blaadjes weggeveegd”, zei Jos B. tegen de rechtbank. ,,Ik heb geprobeerd om hem netter neer te leggen.” Toen hij het gevoel kreeg dat iemand hem bekeek, ging hij er vandoor. ,,Ik wilde er niet bij betrokken worden op dat moment. Daarom ben ik weggegaan. In paniek.”

Zwijgen

Na zijn arrestatie beriep Jos B. zich 2 jaar lang op zijn zwijgrecht. Dat deed hij op advies van zijn advocaat Gerald Roethof, zegt Jos B. ,,En omdat ik het gevoel kreeg dat ik al was veroordeeld. Dat er alleen werd gezocht naar bewijs tegen mij.”

In de videoverklaring verliest Jos B. zich ook in zelfbeklag. Met trillende lippen en ongemakkelijk schuivend op zijn stoel vertelt hij hoe geschokt hij was over zijn arrestatie. ,,Niemand kon me helpen. Alleen mijn advocaat. Je komt in een isoleercel terecht, in beperkingen. Je komt alleen buiten voor verhoren, steeds camera’s. Daar zit je dan.” Hij besloot om ,,dan maar” niks te zeggen.