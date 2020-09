LIVE | Jos B. in video-verklaring: Nicky was overleden toen ik hem vond

In die verklaring op video haalt een emotionele B. opnieuw zijn eerdere ontkenning aan. „Ik heb al eerder gezegd dat ik niks te maken heb met de ontvoering, misbruik en dood van Nicky. Ik loop al heel lang met een geheim rond. Hoe langer dat duurde hoe moeilijker het werd om er iets mee te doen.”

Volgens B. vond hij het ontzielde lichaam van Nicky Verstappen in 1998 in de bossen bij de Brunssummerheide. ,,Nieuwsgierig als ik ben ben ik er naartoe gegaan. Ik zag iets liggen, ben zo snel als mogelijk over het hek geklommen. Het was een kind. Ik heb gezocht naar ademhaling, gecheckt of er een hartslag was. Ik heb hem aangeraakt aan de kleding. Hij was overleden. Ik weet niet hoe lang ik op die plek heb gezeten. Ik wist niet wat ik moest doen.”

B. durfde niet naar de politie, zo zegt hij: „,Naar de politie? Maar wie zou mij geloven? Ik had een verleden. Dat maalde in mijn hoofd, ik wist niet wat ik moest doen. Op een bepaald moment trof me het gevoel dat ik bekeken werd. Ik ben zo snel mogelijk weggegaan. Terug naar huis.”

Toen B. de hei op fietste om te melden dat hij een kind had gevonden, bleek Nicky’s lichaam al te zijn ontdekt. „De noodzaak om te melden dat ik hem had gevonden was er toen niet meer. Ik heb niets gezegd.”

De nu 57-jarige B. zegt in de video dat hij dit geheim altijd voor zichzelf heeft gehouden. „Ik heb er nooit met iemand over gesproken. Hoe langer ik met het geheim rondliep, hoe moeilijker het werd daar iets mee te doen. Vandaag is wel het moment.” B. zegt dat de ouders van Nicky „recht hebben op wat ik te vertellen heb.”

Na de video bleef B., die zich tot nu toe altijd op zijn zwijgrecht heeft beroepen, proberen om vragen van de rechter te beantwoorden. Mondeling lichtte hij toe dat hij niet meer precies weet welke dag van de week het was toen hij Nicky vond. „Voor mij is het geheel een grote chaos. Ik weet het niet meer”, antwoordde B.

Niet alle vragen van de rechter en de officier van justitie kan of wil B. beantwoorden. Meermalen beroept hij zich toch weer op zijn zwijgrecht.