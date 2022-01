Aantal positieve coronatesten net onder de 32.000

In zeven dagen tijd registreerde het RIVM 222.418 positieve tests, waar dat er een week eerder nog 162.461 waren. Gemiddeld kregen de afgelopen week per dag 31.774 mensen te horen dat ze besmet waren met het virus.

In Amsterdam werden met 2862 positieve testuitslagen het afgelopen etmaal de meeste besmettingen vastgesteld. Daarna volgen Den Haag met 1458 en Rotterdam met 1407. In Almere testten 632 mensen positief en in Zaanstad 627 mensen.

De afgelopen 24-uur werden 6 overlijdens verband houdend met het coronavirus doorgegeven aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij ook binnen die tijd overleden, omdat dit soms later wordt doorgegeven. Ook kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het overlijden van een coronapatiënt niet verplicht gemeld hoeft te worden. In totaal werden tussen afgelopen zondag en deze zaterdag 76 sterfgevallen gemeld, een week daarvoor waren dit er 122. De weken daarvoor kwam het aantal overlijdens op 248 en 288, waarmee in de afgelopen vier weken een daling van het aantal sterfgevallen is te zien.

Aantal coronapatiënten onder 900

Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. In totaal houden zaterdag nog 898 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat is een daling van 56 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen momenteel nog 321 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan vrijdag, toen nog 334 coronapatiënten werden verzorgd op een ic. In totaal liggen nog 1219 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 69 minder dan het etmaal ervoor.

De laatste keer dat er minder dan 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen lagen, was op 30 oktober vorig jaar. Toen waren dat er 824. Vrijdag daalde het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen al tot onder de 1000, voor het eerst sinds 1 november.