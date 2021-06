Eerste lokale tropische dag van het jaar

Van een officiële landelijke tropische dag is nog geen sprake. Dan moet de temperatuur in De Bilt op 30 graden of hoger uitkomen. Zover is het nu nog niet. In De Bilt werd het tot dusver 27,5 graden.

De eerste lokale tropische dag valt een week later dan gemiddeld dit jaar. In het huidige klimaat is het gemiddeld op 7 juni voor het eerst 30 graden of meer, terwijl dit dertig jaar geleden gemiddeld nog op 19 juni was. Volgens Weer.nl is het tegenwoordig wel steeds vaker in mei al tropisch.

Vorig jaar viel de eerste lokale tropische dag ook later dan gemiddeld: destijds was het op 24 juni pas zover. De laatste keer dat het tropisch warm werd in Nederland was op 15 september 2020. Toen liep de temperatuur in het Brabantse Gilze-Rijen op naar 35,1 graden. Daarmee was het de warmste septemberdag ooit gemeten.