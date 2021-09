Premium Het beste van De Telegraaf

Meisje (15) aangerand tijdens uitlaten hond in Zaandam: ’Grootste nachtmerrie voor ouders’

Door Jeannine Verhagen Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

Alkmaar/Zaandam - „Dit was de grootste nachtmerrie voor ouders. Dat je dochter de hond uitlaat en dat er een man uit de bosjes komt, die haar aanrandt.” Dat zei de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Alkmaar. Het openbaar ministerie verdenkt de 23-jarige M.T. uit Zaandam voor het aanranden van een 15-jarig meisje in het Jagersveld op 10 juni dit jaar. De officier eiste een half jaar celstraf tegen de verdachte.