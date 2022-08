Eerste prikken gezet: hoe staat het ervoor met de apenpokken in ons land?

Sterren

Aidsfonds roemt openheid Tan over overleden broer in Zomergasten

Directeur Mark Vermeulen van Aidsfonds / Soa Aids Nederland prijst Humberto Tan voor de open manier waarin hij zondag in Zomergasten sprak over zijn broer, die aan aids is overleden. Het is om van het stigma op hiv en aids af te komen van groot belang dat BN’ers als Tan vertellen over de impact van ...