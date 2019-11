Buurvrouw neergestoken Dordtenaar: ’Hier kun je met je verstand niet bij’

Het huis in Dordrecht, waar een ruzie uitliep op een fatale steekpartij. Ⓒ Marko de Haan

Dordrecht - De buurt is in shock na het nieuws dat zaterdagochtend een 64-jarige Dordtenaar is neergestoken in een woning aan het Pearl Buck-erf in Dordrecht. Een 39-jarige man, eveneens uit Dordrecht, is aangehouden. „Hier kun je met je verstand niet bij”, verzucht een buurtbewoonster, „bizar.”