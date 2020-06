Lieveheersbeestjes maken strandgasten dol: ’Miljoenen, extreem’

Verschillende mensen laten donderdag en vrijdag weten dat de lieveheersbeestjes het strand bevolken, op meerdere plekken langs de kust. „Gisteren viel het nog mee. Vandaag was het extreem”, vertelt Kevin, die met zijn vrouw en tweejarige zoontje op het strand bij Hoek van Holland wilde genieten.

Dat lukte nauwelijks. „Toen we om half twaalf aankwamen, zagen we al veel mensen naar huis gaan. ’Wat is dit nou?’, zeiden we tegen elkaar. Eenmaal bij de boulevard zagen we miljoenen van die beestjes.”

In het begin dachten Kevin en zijn vrouw Fleur dat ze de diertjes – lieflijk, bijna een knuffelbaar imago – wel konden weerstaan. „Maar ze gaan overal zitten. Op je hoofd. In je haar. Op je lijf. Op je handdoek.”

De twee hielden het zo’n twee uurtjes vol maar vooral de man des huizes kon er slecht tegen, zegt Fleur. „Ik werd helemaal gek”, is Kevin eerlijk. „Mensen om ons heen ook. Die gingen af en toe rennen, met de handen in de lucht slaan.” Fleur: „Niemand zat er relaxed.”

Kwallen en rupsen

Afgelopen weekend werd Kevin ook al gekweld door eikenprocessierupsen, die ook in het duingebied tussen Hoek van Holland en Kijkduin zaten. Dat er twee plagen in hetzelfde gebied voorkomen, is ’wel bijzonder’, merkt hij op.

Andere badgasten melden nog grote kwallen op het strand, onder meer bij Scheveningen.

Vooral de lieveheersbeestjes gaven een haast surrealistisch beeld. „Je hebt weleens vliegende mieren, maar dit heb ik nooit eerder gezien. Waarom ze alléén op het strand zaten, weet ik niet. Op de parkeerplaats waren er helemaal geen”, aldus Kevin.

Ook donderdag waren er al veel beestjes. RTV Rijnmond interviewde talloze strandgangers die hun ongemak kenbaar maken. Een van de beestjes kruipt voor de draaiende camera’s bijna de intieme delen van een vrouw in. „Het gaat overal heen”, zegt ze lachend. „Wat er tegen werkt? We zaten net deodorant te spuiten. Dat hielp niet echt”, zegt een jongen. „Gillende meiden? Ik was zelf ook aan het gillen.” Het ’lijkt wel een film’, merkt een ander op. Ook aan De Telegraaf melden mensen dat er donderdag al veel lieveheersbeestjes waren. „Het was verschrikkelijk”, meldt een 29-jarige vrouw.

Enkele experts zeggen allemaal geen uitleg te hebben voor het fenomeen.