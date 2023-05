Liz Truss moet dokken voor verdwenen badjassen: flinke rekening privékosten

Het gaat om de rekening voor afgelopen augustus. De race om de opvolging van toenmalig premier Boris Johnson was nog in volle gang, maar Truss had goede redenen om te geloven dat ze een onoverbrugbare voorsprong had op haar rivaal, de huidige premier Rishi Sunak. Truss belegde daartoe enkele sessies in Chevening, een landhuis ten zuiden van Londen in de buurt van Sevenoaks, waarin vrienden en loyale partijgenoten de hoofden bij elkaar staken om het toekomstig regeringsbeleid vorm te geven.

Ⓒ ANP / AFP

Het ging er blijkbaar uitgelaten aan toe. Meerdere gasten maakten van de gelegenheid gebruik om de Chevening-badjas als een herinnering mee naar huis te nemen, zo blijkt uit de officiële rekening die Truss kreeg gepresenteerd. Bovendien moet Truss de kosten van de etentjes die niets met haar rol als minister van Buitenlandse Zaken te maken hebben, zelf betalen.

Truss bestrijdt de rekening. Een woordvoerder van Truss meldde de Daily Mail dat er om een meer specifieke rekening is gevraagd en maakte duidelijk dat zodra er overeenstemming zou zijn over de gemaakte privékosten de rekening netjes zou worden betaald.

Lucratieve lezing

Het betalen van die rekening is geen enkel probleem. Hoewel het premierschap van Truss unaniem als dramatisch wordt beschreven en slechts 49 dagen duurde, is Truss - met name in de Verenigde Staten - een veelgevraagd spreekster. Hoewel ze niet dezelfde tarieven kan vragen als haar voorganger Johnson, leveren deze spreekbeurten toch iedere keer bijna 75.000 euro op.

Daarnaast is Truss bezig met het schrijven van haar ’herinneringen’. Times Radio-presentator Matt Chorley riep zijn luisteraars op om titels voor het boek te presenteren. Het leverde tal van suggesties op, als ’Dagboek van een Nietsnut’ en ’Round Downing Street 10 in 49 days’. De leukste is misschien wel ’Lettuce pray’, een verbastering van ’Laat ons bidden’ en een verwijzing naar een weddenschap in een Engelse tabloid waarin gevraagd werd wie het langst zou overleven, een krop sla of Truss als premier. De sla won.