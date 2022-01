Premium Het beste van De Telegraaf

Seb eerste die uit zee werd gered door noodhorloge: ’Uitgeput door strijd in branding’

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Wingsurfer Seb Jongejans op het strand, met zijn reddende horloge dat werd bedacht door Niels van Campen (links). Ⓒ Rene Oudshoorn

DEN HAAG - Seb Jongejans uit Scheveningen is de eerste watersporter die uit zee is gered dankzij een speciaal horloge waarmee hij zijn locatie kon doorgeven aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Jumpteam Scheveningen. „Ik was uitgeput nadat ik drie kwartier had gevochten om door de branding te komen. Daarna waren mijn benen en armen kapot. Dat ik het horloge om had, gaf rust”, zegt Jongejans.