Begrotingsvoorstel Trump 4,4 biljoen

Daartegenover staan gigantische bezuinigingen op het sociale beleid van de overheid. Ouderen en armen zijn de dupe. Bovendien levert Buitenlandse Zaken 27 procent in en gaat het milieubeschermingsbureau EPA er 37 procent op achteruit.

Trumps nu gepresenteerde plan gaat in tegen zijn verkiezingsbelofte een evenwichtige begroting te presenteren. Zelfs als alle kortingen op sociale programma's van in totaal ruim 3 biljoen dollar in tien jaar doorgaan, dan loopt de staatsschuld met nog eens 7 biljoen op.