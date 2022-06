Shetlandpony in Friesland mogelijk doodgebeten door wolf

De provincie Friesland wil de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk weten, omdat een wolvenaanval op een pony hoogst ongebruikelijk zou zijn. Maar de uitslag zal in elk geval een week of twee op zich laten wachten, aldus BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade regelt.

In het zuiden van Friesland leeft al enige tijd een wolvenpaar. Maar in Friesland en Drenthe lopen ook zwerfwolven rond. Als een wolf van het paar in het Drents-Friese Wold de pony heeft aangevallen blijkt dat uit het DNA-onderzoek, aangezien die genetische gegevens bekend zijn. Als een zwerfwolf de pony beet is het de vraag of vastgesteld kan worden waar die wolf vandaan is gekomen.

Wolven vallen niet vaak dieren van het formaat van een shetlandpony aan. Een pony is in Nederland nog nooit eerder door een wolf gedood, blijkt uit het overzicht van schademeldingen dat BIJ12 sinds jaren bijhoudt. In het verleden zijn wel een alpaca, een veulen en wat kalveren doodgebeten, maar dat bleek meestal het werk van een vos of een hond. Eind vorige maand zijn in Friesland en Drenthe twee kalveren gedood. Het is nog niet bekend welk dier dat heeft gedaan.