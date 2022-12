Alphense jeugdvoetballer slaat tegenstander op veld knock-out

De voetballer zat in een vriendenteam dat speelde in een Onder-17-competitie. ARC stelde dat er eerder nooit gedoe was met het team, maar dat zij deze zaak zeer hoog opneemt. „Dit is afschuwelijk, dit wil je nooit”, zei de voorzitster tegenover Omroep West. De aanleiding kan haar weinig schelden, want de actie is volgens haar volledig onacceptabel. De club gaat morgen kijken hoe zij dit drama verder gaan afhandelen.

Het slachtoffer gaat aangifte toen, aldus Omroep West. De voorzitter van Sportlust ’46 vertelt dat de jongen voor controle naar het ziekenhuis werd gebracht, maar hij gaat niet in op een mogelijke aanleiding of schuldvraag.