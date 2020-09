Zes jaar cel voor verkrachting 98-jarige vrouw in Lelystad

In de bewuste nacht belde de man bij de woning van de vrouw aan. Toen zij de deur op een kier had geopend, duwde hij haar opzij en eiste geld. Binnen vergreep hij zich bij herhaling aan de vrouw, die zich wegens haar fysieke beperkingen en hoge leeftijd niet kon verzetten. De vrouw heeft verklaard dat de man haar heeft mishandeld en onder meer op haar pacemaker heeft geslagen.

De verdachte heeft gezegd dat het slachtoffer vrijwillig meewerkte. De rechtbank hecht geen geloof aan dit verhaal. Zij neemt het de man zeer kwalijk dat hij een hoogbejaarde, kwetsbare vrouw tot zijn slachtoffer heeft gemaakt. De rechtbank noemt het in het vonnis „schokkend” dat de man tijdens zijn berechting heeft verklaard dat hij van plan was nogmaals bij het slachtoffer langs te gaan en ook stappen in die richting had ondernomen. In Frankrijk heeft de man een strafblad, voor onder meer huiselijk geweld.

De vrouw heeft zich onder behandeling moeten stellen om de traumatische gebeurtenissen te kunnen verwerken.