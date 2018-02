Nieuwe twijfels over onderzoek Lelystad Airport

De nieuwe commotie richt zich op onderzoeker Stefan Morel, die getrouwd is met de directeur van de Commissie Mer, die het onderzoek moet beoordelen, zo meldde De Stentor. Lelystad Airport moet over een jaar opengaan, maar is de laatste maanden onderwerp van hevig protest. Een actiegroep haalde fouten uit de vorige zogeheten milieu-effectrapportage, waardoor deze op dit moment gerepareerd moet worden.

„Ik heb de opdracht aangenomen, omdat ik een onafhankelijk onderzoeker ben. Ik dacht dat het kon”, zegt Morel in een reactie tegen De Telegraaf over zijn rol in het hoofdpijndossier. „Toen het bewonerscomité haar twijfels uitte, ben ik opgestapt. Ik wil op elke wijze voorkomen dat er schijn zou zijn van belangenverstrengeling. Bij het reparatieonderzoek was ik verantwoordelijk voor het plan van aanpak, niet voor de rekensommen. Er is geen sprake vermenging van rollen, want ik praat niet met mijn vrouw over opdrachten.” In totaal is Morel ruim een maand betrokken geweest bij het nieuwe onderzoek.

Het ministerie van Infrastructuur en Water probeert het vertrouwen bij de inwoners van Overijssel en Gelderland te herstellen, nadat bekend werd dat er sprake was van laagvliegroutes.

„Er zijn twijfels over of alles wel op de goede manier gaat. De transparantie is niet optimaal, dat heb ik vorige week tegen ook tegen de minister gezegd. Ze laat zich influisteren door dezelfde adviseurs”, zegt Gea Verweij van het Actiecomité Hoog Overijssel in een reactie.

De grote vraag is of de betrokkenheid van Morel verder roet in het eten gaat gooien bij de opening van de luchthaven, die al een jaar vertraagd is. Een aantal politieke partijen wil uitstel van een jaar. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil daar binnenkort een besluit over nemen. „Wij vertrouwen er op dat de Commissie Mer de onafhankelijkheid van de advisering goed borgt”, zegt het ministerie in een reactie op de nieuwe bananenschil. Een woordvoerder wijst erop dat Morel ingehuurd was als onderaannemer bij To70, het externe bureau dat het ministerie helpt met het onderzoek.

Het lukt het ministerie maar niet om de onrust te bezweren rondom de nieuwe luchthaven. Vorige week was er heibel rondom het bewonerscomité omdat ineens sprake zou zijn van in de toekomst 60.000 vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport, in plaats van de 45.000 waarmee in de huidige plannen rekening gehouden wordt. Maar voordat dit werkelijkheid wordt, moet eerst het luchtruim opnieuw ingedeeld worden. Tot dan geldt een maximum van 10.000 starts-en landingen, wat neerkomt op 13 vluchten per dag.

Secretaris Johan Weggeman van de Alderstafel Lelystad, al jaren het formele inspraakorgaan, wacht op de reparatie van de fouten in de rapportage. „Er is nog geen geen vertraging ontstaan door deze schijn van belangenverstrengeling. Dat is een nieuw element. In de loop van deze week moeten de juiste cijfers er liggen.” De Alderstafel gaat er nog steeds vanuit dat de luchthaven per 1 april 2019 open kan.