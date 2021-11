Binnenland

Rellen in Rotterdam: ’Dit is niet meer te doen!’

„De grens is hier bereikt!”, stelt een zwaar aangeslagen Gerrit van de Kamp, voorzitter van Politievakbond ACP. „De collega’s in Rotterdam hebben het momenteel heel zwaar. Ze zijn zo in het nauw gedreven dat ze genoodzaakt waren te schieten, puur uit noodweer. Wat hier gaande is, is niet te beschrij...