Inbreker betrapt in huis Antwerpse burgemeester

De Antwerpse politie kreeg om 17.54 uur een telefoontje van het burgemeestersgezin met de boodschap dat een inbreker in het huis is gekomen. Lang was de ongenodigde gast niet in de woning. Direct nadat hij betrapt werd door een familielid is hij gevlucht op de fiets.

Een woordvoerder van de Antwerpse politie laat aan De Telegraaf weten dat de man dankzij camerabeelden razendsnel kon worden opgespoord. „Het is een bekende van de politie”, legt de zegsman uit. „Zijn verblijfplaats was ook bij ons bekend.” Om 18.12 uur kon de man al in de boeien worden geslagen.

Slachtofferhulp

De familie De Wever is geschokt door de ingrijpende gebeurtenis. Slachtofferhulp is aanwezig in de villa om het gezin bij te staan. De recherche doet onderzoek in de woning. Over het motief van de inbreker kan de politie nog niets zeggen.