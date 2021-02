LIVE | Nieuwste zorgwekkende coronavariant al opgedoken in 14 landen

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

De nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, is inmiddels aangetroffen in veertien landen, zo blijkt uit een internationaal overzicht dat onderzoekers van onder meer de Universiteit van Edinburgh bijhouden. Nederland wordt daar nog niet op vermeld, maar variant B.1.525 is ook hier al twee keer ontdekt.

De landenlijst maakt duidelijk dat de virusvariant zich al wereldwijd verspreidt: van Australië tot de Verenigde Staten en van Ghana tot België. Hij is in totaal nu 142 keer aangetoond.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder dat de bewuste versie van het virus is gevonden in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Limburg Noord. Het instituut doet nog nader onderzoek, net als onder meer de Britse en Deense gezondheidsdiensten.

Wat „extra alarmerend” is aan variant B.1.525, is dat hij een mutatie bevat die ook zit in andere problematische versies van het virus, zoals de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, zegt een woordvoerder van het RIVM. „Deze mutatie lijkt van invloed te zijn op de werking van de huidige generatie vaccins”, aldus de woordvoerder.

15.51 uur - Sportscholen vinden testbewijs onnodig

Sportscholen vinden een coronatestbewijs waarover wordt nagedacht in Den Haag niet nodig. Dat zegt NL Actief, de branchevereniging van sportscholen in Nederland. „Het zou niet goed zijn wanneer je zonder zo’n bewijs geen toegang krijgt tot een fitness- of healthclub”, laat verenigingsdirecteur Ronald Wouters weten.

Volgens NL Actief is daarnaast uit recent onderzoek van onder meer EuropeActive, de Europese fitnessbranchevereniging, gebleken dat de besmettingscijfers in de sportscholen bijzonder laag zijn en heeft de sector een „zeer goed sluitend veilig fitnessprotocol.”

Sinds de tweede lockdown zijn sportscholen en andere binnensportlocaties gesloten. Sportkantines waren al sinds eind september dicht om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Voor die tijd gold in sportscholen de anderhalve meter en mochten er maximaal 30 mensen bij elkaar zijn.

14.10 uur - Ademtest binnenkort weer in gebruik genomen

De ademtest die helpt corona te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen. Dat zegt de GGD Amsterdam. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband met onduidelijke testuitslagen. De GGD Amsterdam meldt nu dat uit onderzoek blijkt dat de ademtest zeer betrouwbaar is.

Vorige week kregen mensen na een negatieve ademtest kort daarop na een PCR-test toch een positieve uitslag. Dat zou komen doordat de ademtest verkeerd was afgenomen. Daarna werd besloten de ademtesten tijdelijk niet meer te gebruiken en ze te onderzoeken.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat de ademtest zeer betrouwbaar is, aldus de GGD. „Wel blijkt dat bij het registreren en verwerken van uitslagen de kans bestaat op verkeerde interpretaties. Uit het onderzoek blijkt ook dat de automatisering van het testproces nog aandacht vraagt, net zoals training van personeel. De analyse heeft zichtbaar gemaakt dat hier ruimte is voor verbetering.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en GGD Amsterdam willen samen met Breathomix, de producent van de SpiroNose ademtest, het hervatten van de test „zo goed mogelijk vormgeven.” Daarvoor wordt een extra expertteam ingezet.

De ademtest is een alternatief voor het wattenstaafje diep in de neus. Je moet in een apparaat blazen en krijgt direct een uitslag. De bedoeling van de sneltesten was dat bezoekers met een negatieve uitslag direct naar huis konden. Mensen met een positieve uitslag werden aanvullend getest.

Na een proefperiode werd de ademtest sinds 29 januari officieel gebruikt op twee testlocaties in Amsterdam: het Buikslotermeerplein en de RAI. Dat gebeurde na een positief advies van het OMT, het team van deskundigen.

Eerder zei een woordvoerder van de GGD GHOR dat het de bedoeling is dat de ademtest op een later moment landelijk wordt ingezet. „Als we de test breed landelijk in willen zetten, willen we er zeker van zijn dat we deze test ook zorgvuldig kunnen implementeren.”

14.02 uur - Kappers betwijfelen toegevoegde waarde coronatestbewijs

De kappersbranche weet niet of een coronatestbewijs veel voor de sector zal uithalen. Dat laat een woordvoerster van kappersbranchevereniging ANKO weten. „Als het moet, dan doen we het, maar wij willen vasthouden aan de bestaande hygiëneprotocollen.”

„We zijn ervan overtuigd dat we ook veilig kunnen werken zonder die coronabewijzen. Het lijkt mij een heel gedoe en de vraag is wat je ermee oplost. Het hygiëneprotocol blijft met of zonder testbewijs overeind”, aldus de woordvoerster.

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs zijn sinds de tweede lockdown gesloten. Toen ze nog wel open waren gold een protocol. Kapsalons moesten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Medewerkers moesten minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de klant de handen kunnen wassen. Ook kon er alleen geknipt worden op afspraak.

Volgens de vereniging is daarnaast uit nieuw Duits onderzoek van de Technische Universität Berlin in aanloop naar de heropening van winkels in Duitsland gebleken dat de kappers geen besmettingshaarden zijn en geen besmettingsgevaar vormen. Onlangs pleitte de branche al voor heropening van kapsalons, onder meer vanwege de steeds nijpender wordende financiële situatie van de kappers.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde donderdag aan de Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid de mogelijkheid van coronatestbewijzen onderzoekt om zo versneld versoepelingen door te voeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen ermee meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Volgens de ondernemersorganisaties hebben diverse sectoren de plannen voor de heropening al klaarliggen.

12.59 uur - Mogelijk weer naar festival met testbewijs-app

Festivalgangers of concertbezoekers kunnen binnenkort mogelijk weer op stap met een app met een ’testbewijs’. Het kabinet wil hierover op zeer korte termijn een besluit nemen. Eventuele versoepelingen zouden daarmee sneller doorgevoerd kunnen worden zonder dat het aantal besmettingen weer snel groeit.

Voor festivals en andere evenementen zou zo’n mobiele app uitkomst bieden. Negatieve corona-uitslagen kunnen dan bijvoorbeeld aan de deur van een theater of concertzaal worden getoond. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat volgende week mogelijk al een knoop wordt doorgehakt.

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad eerder om advies gevraagd. Die stelt een aantal voorwaarden voor het gebruik van zo’n bewijs. „Testbewijzen moeten noodzakelijk en effectief zijn om de samenleving te heropenen en tegelijkertijd virusverspreiding terug te dringen”, zegt de raad.

Daarnaast wil de raad dat de privacy goed gewaarborgd wordt en dat het beleid niet zal leiden tot discriminatie en onrechtmatige uitsluiting van mensen die zich niet laten testen. De vraag of de testbewijzen kunnen leiden tot meer vrijheden, hangt ook af van het ’algemene coronabeeld’: „Dat betekent dat testbewijzen op het ene moment wel en later niet meer goed verdedigbaar kunnen zijn”, schrijft de Gezondheidsraad. Het kabinet zou de testbewijzen mogelijk moeten schrappen op het moment dat het aantal nieuwe besmettingen snel oploopt.

Naar die aanbevelingen wordt nog gekeken, maar het kabinet is erop gebrand het sociale en economische leven weer een beetje te openen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

12.17 uur - Kabinet neemt binnenkort besluit over app met testbewijs

Het kabinet wil op zeer korte termijn een besluit nemen over een mogelijke app met een ’testbewijs’. Werknemers zouden bijvoorbeeld met zo’n mobiele app een negatieve testuitslag kunnen laten zien, waardoor ze naar kantoor kunnen komen. Maar ook voor festivals en andere evenementen zou het mogelijk een uitkomst bieden.

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht zelfs dat volgende week mogelijk al een knoop wordt doorgehakt. Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, sprak in De Telegraaf over het testbewijs. Daarmee zou het kabinet sneller versoepelingen willen doorvoeren, zonder dat het aantal besmettingen weer snel groeit.

Het kabinet heeft de Gezondheidsraad eerder om advies gevraagd over de kwestie. Die stelt een aantal voorwaarden voor het gebruik van zo’n testbewijs. „Testbewijzen moeten noodzakelijk en effectief zijn om de samenleving te heropenen en tegelijkertijd virusverspreiding terug te dringen”, zegt de raad.

Daarnaast wil de raad dat de privacy goed gewaarborgd wordt en het beleid niet zal leiden tot discriminatie en onrechtmatige uitsluiting van mensen die zich niet laten testen. De vraag of de testbewijzen kunnen leiden tot meer vrijheden, hangt ook af van het ’algemene coronabeeld’: „Dat betekent dat testbewijzen op het ene moment wel en later niet meer goed verdedigbaar kunnen zijn”, schrijft de Gezondheidsraad. Het kabinet zou de testbewijzen mogelijk moeten schrappen op het moment dat het aantal nieuwe besmettingen snel oploopt.

Naar die aanbevelingen wordt nog gekeken, maar het kabinet is erop gebrand het sociale en economische leven weer een beetje te openen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

11.16 uur - INretail juicht coronatestbewijzen toe

Winkeliers juichen het idee om een coronatestbewijs in te stellen voor het heropenen van delen van de samenleving en de economie toe, laat branchevereniging INretail weten. „Alles dat kan helpen om de winkels weer te openen is goed”, reageert een woordvoerder.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde aan De Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Dat kwam naar voren na hernieuwd overleg. Wie het initiatief nam voor het instellen van een testbewijs kon een woordvoerder van VNO-NCW niet zeggen.

Het idee is dat mensen met een negatieve testuitslag 48 uur lang meer vrijheden kunnen krijgen, zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan.

INretail denkt dat de uitvoering van en de controle op de testbewijzen ook goed te regelen is voor de winkelbranche. „We zijn gewend om voortdurend te manoeuvreren tussen maatregelen. Alles is te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan zoals het nu gaat bij de bioscoop, dat je je QR-code kunt laten scannen bij een zuil.”

8.51 uur - Ruim 10.000 nieuwe coronagevallen in Duitsland

De Duitse autoriteiten hebben bij nog eens 10.207 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn het coronavirus. Het dodental door de pandemie steeg de afgelopen dag met 534, meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

In Duitsland zijn sinds het begin van de pandemie 2.360.606 coronagevallen vastgesteld. Zeker 66.698 patiënten met de besmettelijke longaandoening zijn overleden. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn waarschuwde dat de Britse coronavariant van het virus bezig is aan een opmars in zijn land.

De autoriteiten plaatsten woensdag ongeveer 1000 mensen onder quarantaine na een uitbraak in een ijsfabriek in Osnabrück. Het gaat om medewerkers en hun gezinnen. Inmiddels hebben zeker 210 mensen positief getest. Het bleek in drie gevallen te gaan om besmettingen met de Britse variant, die wordt gezien als besmettelijker.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het virus moet tegengaan. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. Het gaat onder meer om het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

7.33 uur - Oproep aan studenten: kom helpen

Studenten die nu een opleiding volgen in zorg of welzijn worden opgeroepen om te komen helpen in de zorg. Volgens de initiatiefnemers van Extra handen voor de zorg kunnen ze per direct betaalde werkervaring opdoen en de sector vooruithelpen in de coronacrisis.

Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg werd al eerder opgezet om mensen die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten te verbinden aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Hoewel er inmiddels een groot bestand van mensen is, hebben ze niet allemaal zorgervaring. Daarom blijft de vraag naar meer zorgprofessionals groot, zodat Extra handen voor de zorg nu met een landelijke campagne actief op zoek is naar medische studenten.

Studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn, worden opgeroepen om hun opgedane kennis in te zetten. Na aanmelding op de website van de organisatie worden zij afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgorganisaties in de regio, gekoppeld op basis van kennis en beschikbaarheid.

Sinds de start van het initiatief Extra handen voor de zorg, vorig jaar, hebben zich ruim 13.000 mensen aangemeld.

7.00 uur - Kamer terug van reces om debat spoedwet avondklok

De Tweede Kamer komt donderdag van reces terug om de nieuwe spoedwet over de avondklok te bespreken. Het kabinet heeft de nieuwe wet binnen een dag in elkaar gedraaid, nadat de rechtbank in Den Haag dinsdag de avondklok ongeldig had verklaard. De juridische onderbouwing ervan was volgens de rechter onvoldoende. Enkele uren later schortte het gerechtshof de uitvoering van het besluit op, zodat de avondklok in ieder geval van kracht blijft totdat er een uitspraak in hoger beroep is. Vrijdag dient het beroep.

Justitieminister Ferd Grapperhaus zei dat de spoedwet mogelijk ten overvloede is. Het kabinet vindt dat de huidige wettelijke grondslag wel deugt.

Het huidige straatverbod tussen 21.00 en 04.30 uur kreeg ruime steun in de Tweede Kamer. De partijen zullen het kabinet aan de tand voelen over het juridische geharrewar, dat het draagvlak voor het coronabeleid zou kunnen ondermijnen. Sommige partijen hadden al gewaarschuwd voor de wankele juridische grondslag, evenals de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering. Tegenstanders als PVV, FvD, PvdD, SGP en DENK zullen opnieuw aandringen op afschaffing van de avondklok, omdat ze die buiten proportie vinden.

Voorafgaand aan het debat worden de Kamerleden bijgepraat door deskundigen over het spoedwetje.

De Eerste Kamer zal vrijdag ook met spoed bijeenkomen om het wetsvoorstel te bespreken. Na instemming kan de wet dan vrij snel ingaan als het moet.

6.45 uur - Scholen: les in theater of een hotel

MEDIAWATCH - Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben, schrijft het AD. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te ontvangen.

Die oproep doet de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele heropening op 1 maart.

Sinds half december volgen de leerlingen thuis onlinelessen. Alleen examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijkvakken mogen nu naar school. Schoolleiders zien hun leerlingen afglijden.

„Ze zitten straks al tien weken thuis. Ze zijn er klaar mee, er zijn veel zorgen over het mentale welbevinden. Het kabinet kijkt nu naar wat er nog kan op school. Wij vinden dat er een andere vraag gesteld moet worden: Wat is ervoor nodig om de scholen te openen?”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller.