LIVE | Oproep aan studenten in zorg: kom helpen bij coronacrisis

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

Studenten die nu een opleiding volgen in zorg of welzijn worden opgeroepen om te komen helpen in de zorg. Volgens de initiatiefnemers van Extra handen voor de zorg kunnen ze per direct betaalde werkervaring opdoen en de sector vooruithelpen in de coronacrisis.

Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg werd al eerder opgezet om mensen die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten te verbinden aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Hoewel er inmiddels een groot bestand van mensen is, hebben ze niet allemaal zorgervaring. Daarom blijft de vraag naar meer zorgprofessionals groot, zodat Extra handen voor de zorg nu met een landelijke campagne actief op zoek is naar medische studenten.

Studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn, worden opgeroepen om hun opgedane kennis in te zetten. Na aanmelding op de website van de organisatie worden zij afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgorganisaties in de regio, gekoppeld op basis van kennis en beschikbaarheid.

Sinds de start van het initiatief Extra handen voor de zorg, vorig jaar, hebben zich ruim 13.000 mensen aangemeld.

7.00 uur - Kamer terug van reces om debat spoedwet avondklok

Ⓒ ANP/HH

De Tweede Kamer komt donderdag van reces terug om de nieuwe spoedwet over de avondklok te bespreken. Het kabinet heeft de nieuwe wet binnen een dag in elkaar gedraaid, nadat de rechtbank in Den Haag dinsdag de avondklok ongeldig had verklaard. De juridische onderbouwing ervan was volgens de rechter onvoldoende. Enkele uren later schortte het gerechtshof de uitvoering van het besluit op, zodat de avondklok in ieder geval van kracht blijft totdat er een uitspraak in hoger beroep is. Vrijdag dient het beroep.

Justitieminister Ferd Grapperhaus zei dat de spoedwet mogelijk ten overvloede is. Het kabinet vindt dat de huidige wettelijke grondslag wel deugt.

Het huidige straatverbod tussen 21.00 en 04.30 uur kreeg ruime steun in de Tweede Kamer. De partijen zullen het kabinet aan de tand voelen over het juridische geharrewar, dat het draagvlak voor het coronabeleid zou kunnen ondermijnen. Sommige partijen hadden al gewaarschuwd voor de wankele juridische grondslag, evenals de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering. Tegenstanders als PVV, FvD, PvdD, SGP en DENK zullen opnieuw aandringen op afschaffing van de avondklok, omdat ze die buiten proportie vinden.

Voorafgaand aan het debat worden de Kamerleden bijgepraat door deskundigen over het spoedwetje.

De Eerste Kamer zal vrijdag ook met spoed bijeenkomen om het wetsvoorstel te bespreken. Na instemming kan de wet dan vrij snel ingaan als het moet.

6.45 uur - Scholen: les in theater of een hotel

MEDIAWATCH - Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben, schrijft het AD. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te ontvangen.

Die oproep doet de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele heropening op 1 maart.

Sinds half december volgen de leerlingen thuis onlinelessen. Alleen examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijkvakken mogen nu naar school. Schoolleiders zien hun leerlingen afglijden.

„Ze zitten straks al tien weken thuis. Ze zijn er klaar mee, er zijn veel zorgen over het mentale welbevinden. Het kabinet kijkt nu naar wat er nog kan op school. Wij vinden dat er een andere vraag gesteld moet worden: Wat is ervoor nodig om de scholen te openen?”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller.