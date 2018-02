Daklozen Las Vegas doelwit van seriemoordenaar

Een beeld van een bewakingscamera van de mogelijke seriemoordenaar.

New York - Spanning in Las Vegas nu een seriemoordenaar het voorzien lijkt te hebben op de vele zwervers die op straat leven in de gokstad in Nevada. Minstens vier slachtoffers zou hij in tien dagen tijd al hebben gemaakt. De politie vreest dat dit aantal nog flink kan oplopen als ze hem niet snel pakken.