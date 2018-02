50Plus hakt knoop door: één voor, één tegen donorwet

De partij heeft lang over het voorstel gedubt, laat Eerste Kamerlid Martine Baay weten. Zelf heeft ze te veel bezwaren. Ze vindt het voorliggende plan een „te grote inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam”.

Haar collega Jan Nagel zal juist voor het paradepaardje van D66 gaan stemmen. Hij denkt dat het meer orgaandonoren zal opleveren en dat het aantal levensreddende transplantaties zal groeien.

Morgen is het in de Eerste Kamer D-day voor het veelbesproken plan. Een hoofdelijke stemming zal bepalen of het registratiesysteem voor orgaandonatie op de schop gaat. Mensen die zich niet registreren worden nu nog gezien als mensen die tegen orgaandonatie zijn. Mocht de senaat instemmen met de donorwet dan komen zij te boek te staan als mensen die daar ’geen bezwaar’ tegen hebben.