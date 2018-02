Onveilig pand school Rotterdam dik jaar dicht

Het gebouw is een maand geleden uit voorzorg gesloten vanwege twijfels over de brandveiligheid van de gevelplaten. In dit pand zaten circa 3.500 studenten van de Rotterdam Business School en medewerkers van dit instituut.

De woordvoerster van de Hogeschool Rotterdam laat weten dat is besloten het betreffende deel van het pand langere tijd dicht te houden, zodat zorgvuldig kan worden bekeken wat met het schoolgebouw moet gebeuren. Tot de opties behoren sloop en renovatie.

De studenten die niet in hun deel terechtkunnen krijgen voorlopig les in het World Trade Center. Voor de langere termijn zoekt de Hogeschool Rotterdam nog naar een oplossing voor deze studenten.

De andere gebouwen van locatie Kralingse Zoom voldoen wel aan de eisen van brandveiligheid.