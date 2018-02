Experts: nieuwe donorwet maakt beslissing moeilijker

De Eerste Kamer stemt vandaag over de nieuwe donorwet. Overledenen worden automatisch donor als zij niet geregistreerd staan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na de onverwachte dood van een geliefde wordt in de spreekkamer van ziekenhuizen wanhopig gediscussieerd over orgaandonatie. Geen enkele keuze voelt goed als de overledene niet geregistreerd staat. De nieuwe donorwet, waarover dinsdag wordt gestemd in de Eerste Kamer, maakt die beslissing alleen maar moeilijker, vrezen experts.