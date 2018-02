Nederlander zou gewraakt zwembadfeest georganiseerd hebben

De foto die de Cambodjaanse politie deelde, zou al jaren oud zijn. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE/AP

SIEM REAP - De twijfel over de echtheid van foto’s van ’pornodansers’ in Cambodja groeit. Toch ziet het ernaar uit dat de 22-jarige Nederlander Job van der W. voor de Cambodjaanse rechter moet komen voor ’pornografisch dansen’. Hij zit met een Brit en een Noor nog vast, in tegenstelling tot zeven andere verdachten.