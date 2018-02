De opnamen worden (nog) niet afgespeeld in de zittingszaal, de ondervraging gebeurt op basis van de door het Openbaar Ministerie gemaakte schriftelijke uitwerking. Eigenlijk wilde de rechtbank de opnamen vandaag al beluisteren. Het OM maakte bezwaar omdat dat de ondervraging van Holleeder door de officieren van justitie op donderdag 22 februari zou doorkruisen. Op die dag wil het OM Holleeder confronteren met een aantal fragmenten.

Volgens Holleeder sprak hij met zijn zussen Sonja en Astrid nooit over liquidaties. Een van de zussen verklaarde eerder dat haar broer over de moord op vastgoedbaron Endstra had gezegd: „Het was hij of ik.”

„Onzin”, aldus Holleeder. Tegen de rechtbank zei hij niet te geloven dat Endstra hém wilde laten vermoorden. „Hij hoefde zijn nek niet uit te steken als hij dat had gewild. Hij hoefde alleen maar tegen John Mieremet te zeggen waar ik was.” Volgens Holleeder zijn er verklaringen van Mieremet die in één klap meer duidelijk maken over de moorden waarvoor hij nu terechtstaat. Die verklaringen zouden eerder zijn achtergehouden door toenmalig officier van justitie Fred Teeven, en er ook toe hebben geleid dat hij ten onrechte werd veroordeeld voor de bedreiging en afpersing van Kees Houtman, aldus Holleeder. „Ik ben een boef. En best een grote boef. Maar ik gaf geen opdracht voor liquidaties.”

Holleeder bleef bij zijn verhaal dat hij alles in het werk stelde om uit de onderwereld te komen, en onderdeel te worden van de bovenwereld. Had hij zijn vrienden niet zorgvuldiger moeten kiezen als hij dat zo graag wilde, vroeg de rechtbank?

Holleeder: „U ziet dat te zwart-wit. Wat moet ik dan? Moet ik dan met m’n neus in de lucht gaan lopen? Als ik iemand aardig vind, dan is dat genoeg. Mijn probleem was, ik kende te veel mensen. En die mensen werkten niet, hè? Die wilden met mij een broodje eten en een glaasje drinken. Er is niets saaiers dan broodjes eten en glaasjes drinken, een beetje sporten en een beetje doen. Er is namelijk niks leukers dan werken. Maar daar had ik bijna geen tijd meer voor.”