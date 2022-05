Politie zoekt getuigen die telefoon van overleden Peter Langenberg hebben ingeleverd bij boekhandel

Het lichaam werd zondag 17 april aangetroffen in de duinen bij Egmond aan Zee. Er zit een 29-jarige man als verdachte vast. Het politieonderzoek is echter nog in volle gang en er wordt nog altijd gezocht naar getuigen.

In het bijzonder het tweetal dat de telefoon van Peter heeft gevonden. Deze werd maandag 18 april om 14.00 uur ingeleverd bij de boekhandel. Op deze plek worden vaker gevonden voorwerpen afgegeven. De politie is al langer naar hen op zoek, maar tot op heden is er nog geen contact. Daarom zijn beelden vrijgegeven van het stel.

„In de hoop met hen in contact te komen worden hun beelden getoond. De recherche wil hen graag spreken als potentiële getuigen. Om die reden worden zij onherkenbaar in beeld gebracht”, aldus de politie. Omdat het mogelijk Duitsers zijn, krijgt de zaak ook aandacht op de Duitse televisie.

De politie is ook nog op zoek naar naar de kleding, kniebrace en rugzak van de overleden man.