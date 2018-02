Meer ’geklikt’ over drugs: ’Burgers zijn oren en ogen van politie’

Dat blijkt uit cijfers over 2017 die Meld Misdaad Anoniem (M.) vandaag bekend maakt, maar al in bezit zijn van De Telegraaf. In totaal kwamen 16.918 tips binnen bij de nationale ’tiplijn’. „Ten opzichte van 2010 is het aantal drugsmeldingen zelfs verdubbeld. Dankzij de tips werden vorig jaar grote partijen cocaïne onderschept, druglaboratoria ontmanteld en straathandel aangepakt”, zegt M.-directeur Titus Visser. „Ook het aantal meldingen over financieel-economische delicten en voetbalgeweld nam weer toe.”

De meldingen die bij de tiplijn 0800-7000 binnenkomen over harddrugs zijn zeer divers. Visser: „Het gaat over de opslag van grondstoffen tot de productie van synthetische drugs. En van grootschalige drugssmokkel tot straathandel. Een van de mooiste vangsten kwam door een tip in november, die de politie in Tilburg op het spoor bracht van 3200 liter grondstof voor de productie van drugs, voldoende voor ongeveer 1,5 miljoen xtc-pillen. De vaten met de stof lagen opgeslagen in een woonwijk en waren volgens de politie ’zeer brandbaar, giftig en explosief’.” Dankzij een M.-tip trof de douane in april 65 kilo cocaïne aan in een wagen van een kaasverkoper. De vondst had een straatwaarde van €1,5 miljoen. Ook in de Rotterdamse haven leidde in juni een anonieme tip naar veertig kilo cocaïne, vijftig kilo hennep en een grote som contant geld. In december werd een partij van honderd kilo cocaïne onderschept. Ook op kleinere schaal werden drugshandelaren in de kraag gevat in onder meer Amstelveen, Weert, Zoetermeer, Geertruidenberg en Woerden.

Veel vormen van criminaliteit gaan gepaard met financieel-economische delicten. Het aantal tips hierover steeg vorig jaar met 17% naar 616. Met name meldingen over witwassen (182 tips, +24%) en crimineel vermogen (240 tips, +17%) namen fors toe. Dankzij die tips kwam minstens €1,7 miljoen aan criminele winsten boven tafel en werd meer dan €1,8 miljoen aan fraude vastgesteld.

„Dat burgers de ogen en oren van de politie zijn, bewijzen de cijfers weer”, meent Visser. „Het afgelopen jaar werden minstens 1271 verdachten aangehouden en 854 misdrijven opgelost of voorkomen. Dat aantal zal nog aanzienlijk oplopen, omdat ruim de helft van de meldingen nog in onderzoek is of de resultaten bij ons nog niet bekend zijn.”