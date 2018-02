Stemhulpen samen op een website

Het platform is te vinden via de website gemeenteraad.nl. Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In 128 gemeenten kunnen de inwoners straks Kieskompas, StemWijzer of MijnStem invullen om hun keuze te bepalen. Hiermee wordt 66 procent van de Nederlanders bereikt, zeggen de drie stemhulpen. Naar schatting 41 procent van de gemeenten heeft besloten geen digitale stemhulp in te zetten. Ze kiezen voor andere opkomstbevorderende activiteiten.