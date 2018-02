Fietser met ernstige hoofdwond aangetroffen

Mogelijk is de man van zijn fiets afgetrokken en beroofd. De politie durft daarover nog geen uitspraken te doen. Wel deelde Burgernet Noord-Holland een mededeling dat de politie op zoek is naar een ongeveer 20-jarige slanke man van 1 meter 70, in een blauwe trainingsbroek.

Bij de opsporing is een politieheli ingezet. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij behandeld. Dinsdag verwacht de politie met hem te kunnen spreken.