Wodka ontbreekt in Rusland Huis

Thee, pannenkoeken en broodjes zijn er volop te krijg in het fanhuis van de Russen.

PYEONGCHANG - In een achterafsteeg bij de boulevard van het olympisch dorp Gangneung heeft Rusland een tikkeltje verborgen de evenknie van het Holland Heineken Huis geopend. Een gasthuis waarin slechts thee wordt geschonken en geen wodka of andere alcohol te bekennen is. „We doen er alles aan om een goede indruk te maken.”