Donorwet: ’ja’ lijkt in de maak

Zelden leidde een initiatiefwet tot meer beroering. Het paradepaardje van D66 kent felle voorstanders en evenzo felle tegenstanders. Het plan had eigenlijk niet door de Tweede Kamer moeten komen, maar door een blunder van Kamerlid Wassenberg (PvdD), die de trein miste, haalde het de krapst mogelijke meerderheid. Nu is het aan de senaat om een oordeel te vellen over een nieuw systeem voor het registreren van orgaandonoren.

Volgens de bronnen is de VVD tot op het bot verdeeld over de kwestie. De fractie is met dertien zetels de grootste in de senaat. Zo rond de helft van de liberale senatoren zou overwegen om steun te geven, wordt gemeld. Dat is opmerkelijk. In de Tweede Kamer lag dat namelijk anders. Daar stemde het leeuwendeel tegen. Benadrukt wordt dat er nog stevig over het plan wordt gedubd.

Inbreuk

50Plus maakte gisteravond bekend dat senator Jan Nagel ermee in zal stemmen, maar collega Martine Baay niet. Voor haar is de wet een ’te grote inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam’.

Het ja-kamp heeft gezien de laatste ontwikkelingen een voorsprong, maar de buit is voor D66 niet binnen. Zo moet er vandaag nog een stevig robbertje worden gevochten over een kleine aanpassing van de wet uit de hoed van PvdA. De partij wilde het liefst zwart op wit dat nabestaanden straks het eindoordeel mogen vellen over al dan niet doneren. GroenLinks, 50PLus en OSF steunden dat.

Een aantal juristen in de Eerste Kamer maakte echter gehakt van het PvdA-plan, waarna de sociaaldemocraten het prompt afzwakten. Ook die afzwakking werd aanvankelijk gefileerd, maar PvdA-senator Jopie Nooren denkt nu de gulden middenweg te hebben gevonden en twijfelaars met een kleine aanpassing alsnog over de streep te kunnen trekken. Of dat lukt, moet blijken. Het debat hierover wordt vanmiddag hervat. Daarna zal er hoofdelijk over de donorwet worden gestemd.

PVV, CU, PvdD zijn felle tegenstanders van de donorwet. CDA, PvdA en GroenLinks stemmen verdeeld. SP en D66 zijn unaniem voor.

Donoren

De voorstanders gaan ervan uit dat de nieuwe wet meer donoren zal opleveren en er meer mensen een levensreddende transplantatie zullen krijgen. De tegenstanders vinden het moeilijk te verteren dat de overheid meer zeggenschap zou krijgen over orgaandonatie. D66 wil namelijk dat mensen die zich niet als donor laten registreren in het systeem worden gezet als mensen die ’geen bezwaar’ hebben tegen orgaandonatie. Nu is dat nog 180 graden andersom.