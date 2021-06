’275 kilo cocaïne onderschept in Antwerpen’

Volgens het parket van Antwerpen, die de vondst bevestigt, zou de partij een straatwaarde van bijna 14 miljoen euro vertegenwoordigen. Het is niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht.

Umicore is het moederbedrijf van Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam. Bij dat bedrijf werd in mei een waardetransport van Brink’s overvallen, waarna een spectaculaire achtervolging volgde tot in Broek in Waterland. De overvallers werden opgepakt nadat ze een weiland waren ingevlucht.

Umicore reageerde in De Telegraaf op de overval: