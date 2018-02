Trump belt met Poetin over Israël

Trump heeft gebeld met de Russische president Poetin. Ⓒ AFP, EPA | De Telegraaf

WASHINGTON - President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft een telefonisch onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin gehad. In dat telefoontje heeft Trump aan Poetin verteld dat het tijd is te werken aan een vredesakkoord tussen Israëli's en Palestijnen, zei het Witte Huis in een verklaring.