Eindhoven strijdt tegen criminele 'wijkkoning'

,,Het zijn mensen met in hun huis vaak rolluiken aan de binnen- en buitenkant, de mooiste auto voor de deur, overal camera’s geïnstalleerd, maar ze hebben geen geregistreerd inkomen. Mensen die kennelijk alles mogen en kunnen doen. We zijn naïef, want we zien het onder onze ogen gebeuren. Jonge mensen die een nieuwe Porsche rijden en de benzine van hun uitkering betalen. Mannen die nog nooit een scheerapparaat hebben gebruikt, maar wel tientallen panden op hun naam hebben staan."

Jorritsma wil onder meer met digitaal rechercheren de criminaliteit aanpakken. ,,Een voorwaarde is wel dat we veiligheid boven privacy stellen." De huidige privacyregels verhinderen adequate opsporing, zegt hij.