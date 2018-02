Streng winterweer in Japan: vijf doden

De winter blijft Japan voorlopig nog wel in z'n greep houden. Ⓒ REUTERS

NIIGATA - Door het strenge winterweer van de afgelopen dagen zijn er in Japan al vijf mensen om het leven gekomen. Het zijn veelal oudere mensen die het slachtoffer werden. In Niigata kwam een negentigjarige man om het leven toen hij in een besneeuwde greppel terechtkwam.