Aboutaleb eist ’stevig optreden’ na racistische teksten in appgroep politie

Dat schrijft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. „De uitspraken in de appgroep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten, en overschreed ver de kaders van de professionele ruimte waarin politiemedewerkers kunnen bewegen. Daarmee hebben zij een veilige werksfeer verpest, beschamen zij het vertrouwen van andere agenten én van Rotterdammers”, schrijft Aboutaleb, die dinsdag door de eenheidsleiding van de politie van het appverkeer op de hoogte werd gebracht.

„We beseffen heel goed dat de politieorganisatie een groot deel van de maatschappij reflecteert en daar komt racisme en discriminatie voor. Tegelijkertijd ben ik geschrokken van de ernst en zwaar teleurgesteld in dit gedrag. Discriminatie en racisme horen niet thuis bij de politie. Als dit gedrag aan het licht komt, moet daar stevig tegen worden opgetreden”, zegt de burgemeester, die stelt dat de politie hem heeft verzekerd dat naar aanleiding van dit incident een diepgaand onderzoek wordt ingesteld. „Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden eventuele maatregelen getroffen”, aldus Aboutaleb.

De burgemeester heeft zijn zorgen ook geuit aan de nationale korpschef van de politie en hij heeft contact gehad met de minister van Justitie en Veiligheid. „Wij zijn het eens dat diepgaand onderzoek op zijn plaats is.”

De kwestie kwam aan het licht door berichtgeving van NRC. Negen agenten van bureau Marconiplein hadden een zogeheten ’Jan Smit Appgroep’. Daar ging het vervolgens in los toen een 15-jarige blanke jongen in Spijkenisse minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar werd geslagen.

’Corrigerende gesprekken’

De politie voerde in februari 2019 al ’corrigerende gesprekken’ met de agenten en de appgroep werd opgeheven. Er werden geen harde maatregelen getroffen, wel werden de gesprekken vastgelegd. De politie voerde die gesprekken nadat enkele agenten melding hadden gemaakt van de discriminerende teksten in de appgroep.

„Discriminatie en racisme horen onder geen enkele omstandigheid thuis in onze organisatie. De uitspraken in de appgroep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten, en overschreden ver de kaders van de professionele ruimte waarin we ons kunnen bewegen. Daarmee beschamen zij het vertrouwen van collega’s én burgers. Ik ben teleurgesteld en boos dat dit in onze eenheid plaatsvindt”, zegt plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert van de politie-eenheid Rotterdam.

„Gezien de ernst van de gedeelde berichten vinden wij dat deze zaak destijds intern breder besproken en beoordeeld had moeten worden. Er zal alsnog een diepgaand onderzoek worden ingesteld.”