Twijfel over foto’s pornodans: ’Ze zijn jaren oud’

De Cambodjaanse autoriteiten wilden weinig aan de verbeelding overlaten, toen ze eind januari foto’s vrijgaven na de aanhoudingen op een feest in Siem Reap. Half ontklede feestvierders liggen bovenop elkaar op de grond, lachend in het donker. Dergelijke seksueel getinte foto’s maken, dat mag niet in Cambodja.

„Maar voor zover ik weet zijn de foto’s met mensen op de grond afkomstig van Facebook en zijn ze drie tot vijf jaar oud”, zegt advocate Jessica Tirollo uit Canada. Zij vertegenwoordigt Eden Kazoleas en Jessica Drolet, die net als Van der W. op 25 januari werden opgepakt door de Cambodjaanse agenten op het zwembadfeest in Siem Reap.

Dat gebeurde ’s middags, weet de advocate. De foto’s zijn duidelijk in de nacht gemaakt. „Het feest was nog niet zo lang aan de gang”, zegt Tirollo daarover. Of er dan andere foto’s werden gemaakt, weet ze niet. Wel hamert ze erop dat Kazoleas en Drolet niets vastlegden en niet naakt waren. Op de beelden die naar buiten kwamen, staan ze zeker niet. Net zomin als de andere arrestanten.