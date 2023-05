Moeder en haar drie kinderen doodgeschoten in Florida

LAKE WALES - Een moeder en haar drie kinderen zijn dinsdagavond doodgeschoten in de plaats Lake Wales in de zuidelijke Amerikaanse staat Florida, meldt de lokale tv-zender 10 Tampa Bay. Toen de politie arriveerde in het appartementencomplex waar de schoten waren afgevuurd, vonden de agenten de levenloze lichamen van een vrouw, haar twee volwassen kinderen en een jonger kind.