Opening Lelystad Airport aan volgend kabinet

De opening van Lelystad Airport stond in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Maar nu het kabinet na de val demissionair is kan de Tweede Kamer besluiten om gevoelige dossier niet meer te behandelen. Maandag heeft een ruime meerderheid, inclusief coalitiepartijen CDA, D66 en CU, besloten om onderwerpen over Lelystad Airport ’controversieel’ te verklaren.

Tegen de opening van de vakantieluchthaven is al jaren verzet in met name Oost-Nederland. Actiegroepen hebben door speurwerk meerdere malen fouten ontdekt in het papierwerk dat nodig is om het vliegveld te openen. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil dat de Lelystad Airport in november opent. De opening is al meerdere keren uitgesteld.

Ook de Luchtvaartnota - een basisdocument over de toekomst van luchtvaart in Nederland - zal niet meer voor de verkiezingen worden besproken. In dit document staat ook toekomstige groei van Schiphol beschreven. De daadwerkelijke groeiplannen worden niet voor de verkiezingen aan de Tweede Kamer voorgelegd, zo heeft Van Nieuwenhuizen al voor de zomer laten weten.

Prorail

Op het terrein van spoor wil een meerderheid niet verder praten over de omvorming van ProRail van een bedrijf naar een organisatie die onder de overheid valt. Een politieke meerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP en 50Plus torpedeert het plan van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) om gemeenten de mogelijkheid te geven om mensen met een elektrische auto korting te geven bij parkeertarieven.

Rechtse partijen in de Kamer maken zich al langer boos over het toestaan van ’parkeerdiscriminatie’ richting mensen die geen dure schone auto kunnen betalen.