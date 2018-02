ANC gaat Zuma uit functie ontheffen

Televisiezender SABC berichtte maandag dat partijleider Cyril Ramaphosa, de beoogde opvolger van Zuma, de president 48 uur de tijd heeft gegeven zelf om af te treden. De door corruptieschandalen geplaagde leider maakte volgens een bron van persbureau Reuters duidelijk dat niet van plan te zijn.

Het ANC geeft dinsdag een persconferentie om het besluit van de partijtop wereldkundig te maken. De 75-jarige Zuma kan in principe weigeren op te stappen. Het ANC zou hem dan via een motie van wantrouwen in het parlement opzij moeten schuiven.