OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 374 van de invasie LIVE | Russische defensiechef inspecteert frontlinie in zeldzaam bezoek

Kopieer naar clipboard

Shoigu aan de frontlinie Ⓒ AP

Ruim een jaar wordt er nu gevochten in Oekraïne, maar ook buiten Oekraïne worden stellingen ingenomen. De Oekraïense procureur-generaal Andriy Kostin zei vrijdag dat Oekraïne een kantoor van het Internationaal Strafhof (ICC) in Kiev wil openen. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.