Ontbijten in atlasblauw: meer dan 300 fans vieren de release van het laatste boek in De Zeven Zussen-serie

Door Justin Hendriks Kopieer naar clipboard

De ontbijters dragen diverse tinten blauw. Ⓒ Taco van der Eb

SASSENHEIM - Een rits van ontbijttafels vormt donderdagochtend een grote slinger in het Sassenheimse Park Rusthoff. Die slinger kleurt blauw, want veel van de ruim driehonderd aanwezigen die vroeg uit de veren zijn voor het boekenontbijt, hebben zich aan de dresscode ‘atlasblauw’ gehouden. Daarmee zijn ze volledig in stijl gekleed voor het ontbijtfeest dat in het teken staat van het achtste en laatste boek in de serie van De Zeven Zussen: Atlas.