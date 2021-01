Fonds voor gedupeerde ondernemers coronarellen: ’Schade terugclaimen op daders’

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie) heeft in het debat over de rellen van de afgelopen dagen toegezegd zo’n fonds op te richten, samen met minister Hoekstra (Financiën). Daarmee zou iedereen met schade door de onlusten compensatie moeten krijgen. „Het zou zo moeten zijn dat mensen niet buiten de boot vallen”, zegt Grapperhaus in de Tweede Kamer. Hoekstra laat een soortgelijk geluid horen: „Ik ga ervan uit dat we hiermee de volledige schade die ondernemers is aangedaan door de raddraaiers weten op te vangen.”

Het fonds komt er op aandringen van werkgeversvereniging MKB-Nederland, die deze week al overleg voerde met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vergoeding van de schade is in eerste instantie aan de verzekeraars, zegt Grapperhaus: „Het Verbond van Verzekeraars heeft al laten weten dat bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken.”

Maar wie niet verzekerd is voor de schade, kan zich melden bij de overheid. Daarvoor komt een pot geld die van minister Grapperhaus de werktitel ’Fonds Bedrijvenschade Coronarellen’ heeft meegekregen. Hoeveel geld er precies in komt en wanneer ondernemers dat kunnen krijgen, is nog niet duidelijk. Grapperhaus en Hoekstra moeten het fonds nog uitwerken.

’Terugclaimen daders’

Het is volgens Grapperhaus niet zo dat de belastingbetaler nu dan moet opdraaien voor de schade die de relschoppers hebben veroorzaakt: „We gaan dat gewoon terugclaimen op de daders.” De schade wordt wel door verzekeraars en de overheid vooruit vergoed, waarna die wordt verhaald op de daders.

Grapperhaus zegt in het debat ook nog toe dat hij zijn best gaat doen om de avondklokboetes te verscheuren van ondernemers die na negen uur ’s avonds op pad gingen om hun winkel te beschermen. „Het zou zo moeten werken dat ze niet die boete krijgen”, zegt de CDA-minister. „Voor zover dat niet het geval is, zal ik dat zo veel mogelijk onder de aandacht brengen.”