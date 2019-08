Indonesiër loopt 700 kilometer achteruit

Bastoni, vader van vier kinderen, wandelt van zijn dorp bij de vulkaan Wilis naar hoofdstad Jakarta: een afstand van ongeveer 700 kilometer. Hij legt ongeveer 20 tot 30 kilometer per dag af. „Ik hoop dat de regering om het milieu zal gaan geven, zodat de jonge generatie dat ook zal doen”, zegt hij.

Omstanders kijken op van de opvallende wandelactie. „Ik denk dat het gek en soms onmogelijk is om zo’n lange afstand achteruit te lopen”, vertelt een toeschouwer in de plaats Sragen. „Maar hij heeft een nobele missie en we steunen hem. We hopen dat hij Jakarta haalt.”

In Indonesië is volgens Greenpeace de afgelopen halve eeuw meer dan 74 miljoen hectare regenwoud verdwenen. Het gaat om een gebied dat ongeveer twee keer zo groot is als Japan.