Op de valreep nog de grootste cokevangst van 2021: 4180 kilo in Rotterdamse haven gevonden

De container uit Ecuador was onderweg naar de haven in Antwerpen. De drugs is inmiddels vernietigd, laat het Openbaar Ministerie weten. De container werd wel doorgestuurd en gevolgd. Daardoor kon de Belgische politie maandag een loods in Essen, vlakbij Roosendaal, zeven personen aanhouden. Het gaat om vijf Belgen en twee Britten. Een van hen is inmiddels op vrije voeten, de rest zit nog vast.

De drugsvangst is gedaan door het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam.